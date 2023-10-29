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  4. Liverpool'un yıldız ismi Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı! Film gibi olay

Liverpool'un yıldız ismi Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı! Film gibi olay

29.10.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Liverpool futbolcusu Luis Diaz'ın ailesi Kolombiya'da motosikletli silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Saldırganlar, Diaz'ın ailesinin yolda önünü kesip silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı.

Luis Diaz

Luis Diaz

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool forması giyen Luis Diaz'ın anne ve babası, cumartesi günü seyahat ettikleri sırada önlerini kesen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

ANNESİ SERBEST BIRAKILDI

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Kolombiya medyasında çıkan haberlere göre; Luis Diaz'ın annesi ve babası, bugün motorlu iki kişi tarafından kaçırıldı. Diaz'ın annesini serbest bırakan saldırganlar, babasını henüz serbest bırakmadı ve rehin tutmaya devam ediyor.

"PATİKALARDAN GEÇİRDİLER"

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Söz konusu kaynaklardan alınan bilgilerde, "Anne elimizde, sağlık durumu iyi, korkmuş ama iyi. Babayı arabadan indirdiler ve oradaki patikalardan geçirdiler" ifadeleri yer aldı.

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Liverpool luis diaz forması

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