Liverpool'un yıldız ismi Luis Diaz'ın anne ve babası kaçırıldı! Film gibi olay

Liverpool forması giyen Luis Diaz'ın anne ve babası, cumartesi günü seyahat ettikleri sırada önlerini kesen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

ANNESİ SERBEST BIRAKILDI

Kolombiya medyasında çıkan haberlere göre; Luis Diaz'ın annesi ve babası, bugün motorlu iki kişi tarafından kaçırıldı. Diaz'ın annesini serbest bırakan saldırganlar, babasını henüz serbest bırakmadı ve rehin tutmaya devam ediyor.

"PATİKALARDAN GEÇİRDİLER"

Söz konusu kaynaklardan alınan bilgilerde, "Anne elimizde, sağlık durumu iyi, korkmuş ama iyi. Babayı arabadan indirdiler ve oradaki patikalardan geçirdiler" ifadeleri yer aldı.





