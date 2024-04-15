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Liverpool ve Arsenal kaybetti, Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 07:57
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un ardından şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal de sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı

Liverpool ve Arsenal kaybetti, Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu

Ligin 33. hafta mücadelesinde Arsenal, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı Emirates Stadı'nda ağırladı.

Puan cetvelinde ilk 4 takım arasında yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Aston Villa, 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 80. dakikada yerini Alex Moreno'ya bıraktı.

Crystal Palace'a 1-0 yenilen Liverpool'un ardından Arsenal'in de kaybetmesiyle Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu.

Manchester City'nin 73 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Arsenal ve Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.

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