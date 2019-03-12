Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf etti.

Brito, "Evet, Neymar'la bir gece geçirdim. Arkadaşlarımla Paris'teydim...

Sonra Neymar'ın en yakın kankası bizi çağırdı ve bir otele davet etti. Çok eğlendik...

Birbirimizle çok uyumluyduk ve dövmelerimiz üzerine de konuştuk. Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı