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Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

FUTBOL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

İsviçreli model Liza Brito, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile birlikte geçirdiği gecenin detaylarını verdi.

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf etti.

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf etti.

Brito, "Evet, Neymar'la bir gece geçirdim. Arkadaşlarımla Paris'teydim...

Brito, "Evet, Neymar'la bir gece geçirdim. Arkadaşlarımla Paris'teydim...

Sonra Neymar'ın en yakın kankası bizi çağırdı ve bir otele davet etti. Çok eğlendik...

Sonra Neymar'ın en yakın kankası bizi çağırdı ve bir otele davet etti. Çok eğlendik...

Birbirimizle çok uyumluyduk ve dövmelerimiz üzerine de konuştuk. Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Birbirimizle çok uyumluyduk ve dövmelerimiz üzerine de konuştuk. Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Liza Brito, Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

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Anahtar Kelimeler:
neymar Liza Brito

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