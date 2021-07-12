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Loft Art Sculptville, Bodrum Loft'ta sanatseverlerle buluşacak

12.07.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işerden oluşan 28 farklı eser yer alacak

İSTANBUL (AA) - Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da sanatseverleri bir araya getirecek.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinlikleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken ve adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, 19 Temmuz Pazartesi günü yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz'da görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde, Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işerden oluşan 28 farklı eser yer alacak.

- Sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Bodrum Loft'taki açık hava heykel parkı önemli eserlere ev sahipliği yapacak.

Bunların içerisinde bir zamanlar Pablo Escobar'a ait olan ve günümüzde görkemli bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahip beach resort Casa Malca, Tulum koleksiyonunda eserleri yer alan ve Londra Saatchi Gallery'de uzun süreli sergilenen Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un alternatif malzemelerle ürettiği karınca enstalasyonları "House Taken" Türkiye'de ilk kez Bodrum Loft’un açık hava heykel parkında yer alacak.

Güney Koreli Heykeltraş Seo Yang Deok'un Meditation serisinin bir eseri Capri'de, ikincisi Mayfair Sculpture Trail’de üçüncüsü ise Loft Art Scuptville'de olacak.

Heykeltraş Ozan Oganer'in Dubai Havalimanı ve Çanakkale'de yer alan Caeli Otel ile başladığı Alis Harikalar Diyarında serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılacak.

15 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 28 farklı eserin yer alacağı projede sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek.

Çatısı altında otelin yanı sıra LoftElia, Papermoon ve Sunset Sushi gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft'ta sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

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