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Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.06.2020 08:25 | Son Güncelleme

Anadolu’ya da frençayzing ağı kurmaya hazırlanan İstanbul’un ünlü mekanlarından Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, korona sürecinden sonra maksimum hijyen tedbirleri ile müşterilerine kapılarını açtı.Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal’in sahibi Bülent Dilbağı, pandemi döneminde turizm sektörü ile kafe, lokanta gibi yeme içme mekanlarının ciddi şekilde etkilendiğini, kendilerinin de paket servis hizmeti ile süreci atlatmaya çalıştıklarını söyledi.33 yıllık köklü bir firma olarak müşterileri ile aralarında sıkı bir bağ olduğunu vurgulayan Bülent Dilbağı, “Sürecin başında paket servis hizmetine bile vatandaşların mesafeli durduğunu ancak sosyal medya üzerinden sıcak ürün servisi yaptığımızı, hijyen sıkıntımız olmadığını anlattık.

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Anadolu’ya da frençayzing ağı kurmaya hazırlanan İstanbul’un ünlü mekanlarından Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, korona sürecinden sonra maksimum hijyen tedbirleri ile müşterilerine kapılarını açtı.
Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal’in sahibi Bülent Dilbağı, pandemi döneminde turizm sektörü ile kafe, lokanta gibi yeme içme mekanlarının ciddi şekilde etkilendiğini, kendilerinin de paket servis hizmeti ile süreci atlatmaya çalıştıklarını söyledi.
33 yıllık köklü bir firma olarak müşterileri ile aralarında sıkı bir bağ olduğunu vurgulayan Bülent Dilbağı, “Sürecin başında paket servis hizmetine bile vatandaşların mesafeli durduğunu ancak sosyal medya üzerinden sıcak ürün servisi yaptığımızı, hijyen sıkıntımız olmadığını anlattık. Daha sonra çiğ dondurulmuş börek çözümünü geliştirdik. Yasakların kalkmasının ardından şimdi de maksimum hijyen tedbirlerimiz ile kapılarımızı müşterilerimize açtık” dedi.
Korona ve hijyen konusunda olağanüstü tedbirler aldıklarını vurgulayan Dilbağı, şunları kaydetti;
“Aldığımız tedbirler içinde girişte müşterilerimiz elle temas etmeden lokantaya girebileceği, lavabolar, tuvaletleri kullanabileceği sistemler oluşturduk. Müşteri ve çalışanların kolayca ulaşabileceği noktalara dezenfektan koyduk. Garsonumuz, her müşteriye servisi ayrı eldivenle yapıyor. Şekerlik, tuzluk, baharatlıkları kaldırdık. Aldığımız sebzeleri sirkeli suda bekletiyor, sonra bol su ile durulayın ondan sonra kullanıyoruz. Temassız ateş ölçer cihaz aldık müşteri ve personelimizin ateşini ölçerek sürece adapte oluyoruz. İlk gün gayet iyi geçti. Mücadelemize devam edeceğiz.”

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