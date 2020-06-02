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Lokantalar ultraviyole ışıkla temizlenecek

İZMİR HABERLERİ  | 02.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle bir müddet kapandıktan sonra belli kurallarla yeniden açılan lokantalarda masa ve sandalyeler, el feneri boyutundaki ultraviyole ışık yayan cihaz yardımıyla dezenfekte edilecek - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: - "15 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin bütün lokantalarında, bu cihaz sayesinde, masalarımızı 2 dakika içinde virüslerden temizleyeceğiz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kontrollü normalleşme sürecinde, yeniden açılan lokantalarda masa ve sandalyeler, el feneri boyutundaki ultraviyole ışık yayan yerli cihazlarla temizlenecek.

Hijyen, maske ve mesafe kurallarıyla yeniden açılan lokanta, restoran ve kafeler, belirlenen kuralların yanında ilave tedbirler de alıyor.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, hijyen tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Yerli bir teknoloji firması tarafından geliştirilen mini boy ultraviyole el feneriyle masa ve sandalyelerin virüs ve bakterilerden temizlenmesi amaçlanıyor.

Seri üretime geçen cihazın tam şarj edildiğinde yaklaşık 6,5 saat kullanılabilmesi öngörülüyor.

- 15 Haziran'dan itibaren lokantalarda

Federasyon Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal düzende hijyen kurallarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bakanlıklar tarafından belirlenen kuralları uygulamanın yanında sektör olarak artı tedbirler aldıklarını kaydeden Yenice, teknoloji odaklı çözümlere de yöneldiklerini vurguladı.

Bu kapsamda ilk olarak, yurt dışında gördükleri el feneri boyutundaki ultraviyole ışık saçan cihazın yerlisini yapmak için girişimlerde bulunduklarını belirten Yenice, Ankara'da faaliyet gösteren teknoloji firmasıyla bunu başardıklarını vurguladı.

Firmanın seri üretime geçtiğini belirten Yenice, "15 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin bütün lokantalarında bu cihaz sayesinde masalarımızı 2 dakika içinde temizleyeceğiz. Ultraviyole ışık sayesinde bütün virüsler ölecek." dedi.

- "4 üniversiteden geçti"

Cihazın, üretildikten sonra belli testlere tabi tutulduğuna değinen Yenice, "Cihazımız 4 üniversitedeki testlerden geçti. Son olarak Ankara'da bir üniversitenin mikrobiyoloji laboratuvarında son testler uygulanıyor. Birkaç gün içinde o da sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak cihazı kullanmak için personele eğitim vereceklerine değinen Yenice, "Bu ışın, temas halinde sağlığı olumsuz etkiliyor. Biz de bunu insanla temas etmeyecek şekilde tasarladık. Ancak tüm bunlara rağmen personelin nasıl kullanacağı da önemli. Eğitim, olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Cihazın her müşteri kalktıktan sonra masalara uygulanacağını ifade eden Yenice, müşterinin temas ettiği tüm noktaların, ışık yardımıyla temizleneceğini dile getirdi.

İnsanların lokantalara salgın nedeniyle güvensiz baktığına işaret eden Yenice, "Bizler de bu güveni yeniden kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Cihaz, tek şarjda yaklaşık 500 masa temizleyecek şekilde tasarlandı. Cihazı kullanırken geleneksel temizlik yollarından da vazgeçmeyeceğiz. Cihaz ilave bir tedbir olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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