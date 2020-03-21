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Lokantalarda korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından il merkezinde faaliyet gösteren lokantalara yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde market ve lokanta alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirdi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından il merkezinde faaliyet gösteren lokantalara yönelik korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde market ve lokanta alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Adil Demir’ın başında bulunduğu ekipler ekipleri denetimlerinde başta hijyen koşulları olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu. Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen zabıta ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

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