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Lokman Hekim Van Hastanesinde aşı heyecanı

15.01.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Lokman Hekim Van Hastaneleri personeli, korona virüs aşısı oldu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Operatör Dr.

Lokman Hekim Van Hastaneleri personeli, korona virüs aşısı oldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, herkese geçmiş olsun dilekleriyle başladığı konuşmasında, bugünü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, ”Çok şükür bugün hastanemizde aşı programına başladık. Hastanemize de personelimize de yoğun bir ilgi var. Kendimde korona virüs hastalığını atlatmıştım. Bakanlığımızın onayı doğrultusunda bizlerinde aşı olacağı bilgisi ulaştı. İnşallah bütün hastane yönetimi olarak korona virüs aşısı olacağız. Biz aşının etkinliğine inanıyoruz, etkinliğine güveniyoruz. İnşallah bu tedavi sürecinde, bu aşıyla beraber hastalıktan daha sıkı sıyrılacağımızı düşünüyoruz” dedi.
Van’ın korona virüs vakasının en az görüldüğü illerin başında geldiğini vurgulayan Pekmez, “Aşının da bu iyi giden olaya daha da etkisinin olacağını, ülkemizin ve dünyanın olduğu gibi ilimizin de en kısa zamanda bu hastalığı bertaraf edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da aşıdan korkmaması gerektiği, aşı etkinliğinin olmayanlara göre daha fazla olduğu bilimsel kanıtlarla da belirtildi. Ne olur aşıdan kaçmasınlar, aşıyı teşvik etsinler. İnşallah hep birlikte aşı sayesinde biz bu hastalıktan kurtulacağız” diye konuştu.
Korona virüs aşısı olduğu için heyecanlı olduğunu belirten Hastane Müdürü Ferhat Çetinkaya da, “Bir devrin sonuna geldik, bu hastalığı bitireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Hıdır Aykut ise “Mutluyuz, korkulacak bir durum yok” dedi.

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