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Lokman Hekim’den ‘şiddete dur de’ çağrısı

VAN HABERLERİ  | 14.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.Lokman Hekim Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ‘#kodadıbeyaz’ isimli video hazırladı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.
Lokman Hekim Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ‘#kodadıbeyaz’ isimli video hazırladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı olan “beyaz kod”a vurgu yapılan videoda son dönemde sıklıkla karşılaşılan doktora şiddet haberlerine yer verildi. Bir gencin doktor olma hayalinin anlatıldığı videoda, özellikle gençler arasında popülaritesi artan rap müzik eşliğinde hazırlanan şarkı sözlerinde önemli mesajlar verildi. Özellikle son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddetin yüzde 65 oranında arttığı Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajların yer aldığı şarkıda “şiddete dur de” çağrısı yapıldı.

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