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Lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti

19.04.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de lokomotifin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Boğazköprü Mevkii’nde meydana gelen kazada, hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan Ahmet A. (24) yönetimindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü tıra lokomotif çarptı. Kazada tırın dorsesi hurdaya dönerken, sürücü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, yaralı sürücü de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü Ahmet A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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