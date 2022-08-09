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Lonca'dan girişimcilere 100 bin TL'ye varan hibe desteği

09.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8'inci dönemde standart hibe desteği 80 bin TL'ye yükseltilirken cihaz geliştiren startuplara ekstra 20 bin TL AR-GE desteği de sağlanacak

İSTANBUL (AA) - İnovatif fikirlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde 8'inci dönem için başvurular alınmaya başlandı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, yeni dönem kuluçka programında Lonca Girişimcilik Merkezi, yaklaşık 10 yeni girişime destek verecek. 8'inci dönem için başvurular 1 Eylül 2022'ye kadar devam edecek.

Yeni dönemle birlikte Lonca Girişimcilik Merkezi, yıl boyunca başvurulara açık olacak. Programa kabul edilecek girişimler yine jüri değerlendirmesi ardından belirlenecek. Sektörden bağımsız olarak tüm startuplara kapıları açık olan Lonca, finansal teknoloji odaklı girişimlere öncelik vermeye devam edecek.

Lonca, yeni dönemiyle birlikte faaliyetlerini, girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde tasarlanan İstanbul Mecidiyeköy'deki yeni ofisinde yürütecek.

Kuluçka programına kabul edilen girişimler bu merkezde, yaklaşık 6 ay süren kapsamlı ve çeşitli desteklerden faydalanacak. Yoğun eğitim programının yanı sıra girişimcilere mentorluk, pazarlama desteği, bulut servis hizmeti ve özel API desteği gibi imkanlar sunulacak. Kuluçka programını başarıyla tamamlayan girişimler Lonca Demoday sahnesine çıkma fırsatı elde edecek.

Ürünü belirli bir aşamaya gelen ve yatırım arayışı içerisinde olan ekipler ise yine Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca GSYF'den yatırım alma konusunda pozitif yönde değerlendirilecek.

- Başvurular internet üzerinden alınıyor

8'inci dönemde standart hibe desteği 80 bin TL'ye yükseltilirken cihaz geliştiren startuplara ekstra 20 bin TL AR-GE desteği de sağlanacak. Girişimcilerin hibe desteğinden faydalanabilmesi için öncelikle kuluçka programına kabul edilmesi ve sonrasında program boyunca kendilerinden beklenen odaklanmayı ve gelişimi göstermesi şartları aranacak.

Lonca, yeni dönemde tüm sektörlere hitap eden projeleri kabul ediyor. Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı kuluçka programında, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak seçimler yapılıyor.

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