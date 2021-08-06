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Lonca'dan mezun girişimci ekip sayısı 60’a ulaştı

06.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy: - "Sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Lonca Girişimcilik Merkezi, aradan geçen 4 yılda ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı" - "Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, girişimci ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde altıncı dönem programı tamamlandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilip ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, altıncı dönem mezunlarını verdi. Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü’nde düzenlenen Lonca Demoday etkinliği, Lonca Girişim Youtube hesabından canlı yayınlandı ve yoğun ilgi gördü.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin altıncı döneminden mezun olan 11 girişimci ekip, isim sırasıyla Car4Future, CezerUni, Clickatory, Innoflux, NudgeLab, Payeni, Sweephy, TheClico, Varsapp, Vivente, VulnHero oldu. Lonca Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Lokman Ökten’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Halit Soysal katıldı. 15 bin TL değerinde çeşitli hediyelerin çekilişle izleyicilere takdim edildiği etkinlik kapsamında ayrıca her bir katılımcı adına fidan bağışında bulunuldu.

- Girişimlere 40 bin TL hibe desteği verildi

Lonca’nın altıncı dönem eğitimleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında online ortamda gerçekleştirildi. Startup’ların sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startup’a 40 bin TL nakit hibe desteği ve cihaz geliştiren startup’lara da ekstra 15 bin TL Ar-Ge desteği verdi. Dijital ortamda tasarlanan ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı kapsamında girişimlere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkânı, 5 bin dolarlık sanal sunucu desteği ile pazarlama ve tanıtım desteği verildi. Ayrıca Lonca’dan mezun olan girişimciler, startup’lara yatırım amacıyla kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

- "Ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Lonca Girişimcilik Merkezi, aradan geçen 4 yılda ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı. Ülkemize ve girişimcilik ekosistemine değer katmak için startuplara yardımcı olmaktan ve rehberlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. 400’ün üzerinde başvuru aldığımız altıncı dönemde 11 girişimi seçmek kolay olmadı. Salgın koşullarından dolayı tüm eğitim sürecini çevrimiçi şeklinde organize ettik. Altıncı dönemle birlikte toplamda 60 girişimi Lonca’dan mezun etmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, girişimci ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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