Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Londra derbisini Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.

Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.

İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.

Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

