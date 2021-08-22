SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!

Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!

22.08.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, yeni transferi Romelu Lukaku'nun damga vurduğu maçta Arsenal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Londra'nın yeni kralı Romelu Lukaku!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Londra derbisini Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku ve 35. dakikada Reece James attı.

Chelsea, deplasmanda çıktığı son 5 Londra derbisini kazanarak bu başarısını 15 yıl sonra tekrarladı.

İlk hafta Brentford'a yenilen Arsenal, ikinci maçını da puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak zirveye ortak oldu.

Arsenal, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay Süper Lig'e iyi başladıAltay Süper Lig'e iyi başladı
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Tottenham'ın planı tuttu: 1-0 ile 2'de 2!Tottenham'ın planı tuttu: 1-0 ile 2'de 2!
Anahtar Kelimeler:
Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

Hakan şov yaptı! Inter farklı kazandı

Beşiktaş Antep'te 2 puan bıraktı

Beşiktaş Antep'te 2 puan bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.