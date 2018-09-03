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Loris Karius ona DM'den yürüdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Mode blogger'ı Melis Ayça Değirmencioğlu, Loris Karius'un kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

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Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, futbolculuğu kadar yakışıklılığıyla da gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, futbolculuğu kadar yakışıklılığıyla da gündeme geldi.
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25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kadın taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kadın taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
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Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.

Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.
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Beşiktaş'ın Bursa maçında ilk kez forma giyen Karius, yüksek özgüveni ile tam not almıştı.

Beşiktaş'ın Bursa maçında ilk kez forma giyen Karius, yüksek özgüveni ile tam not almıştı.
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Karius, Kartal'ın beraberliğinden bir gün sonra ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Karius, Kartal'ın beraberliğinden bir gün sonra ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.
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Moda blogger'ı olan Melis Ayça Değirmencioğlu, Twitter'dan Loris Karius'un kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Moda blogger'ı olan Melis Ayça Değirmencioğlu, Twitter'dan Loris Karius'un kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.
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Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.

Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Değirmencioğlu'nun bu paylaşımının altına "Yakışır" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Değirmencioğlu'nun bu paylaşımının altına "Yakışır" yorumunu yaptı.
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
11 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
12 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
13 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
14 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
15 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
16 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
17 / 18

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Melis Ayça Değirmencioğlu

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