Loris Karius ona DM'den yürüdü

Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, futbolculuğu kadar yakışıklılığıyla da gündeme geldi.
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25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kadın taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
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Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.
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Beşiktaş'ın Bursa maçında ilk kez forma giyen Karius, yüksek özgüveni ile tam not almıştı.
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Karius, Kartal'ın beraberliğinden bir gün sonra ise bambaşka bir olayla gündeme geldi.
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Moda blogger'ı olan Melis Ayça Değirmencioğlu, Twitter'dan Loris Karius'un kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.
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Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce "Hey nasılsın?" dediği görülüyor.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Değirmencioğlu'nun bu paylaşımının altına "Yakışır" yorumunu yaptı.
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na mesaj!
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