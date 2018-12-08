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Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Alanyaspor maçında 2 puan kaybederken, karşılaşmaya Loris Karius damgasını vurdu. Alman kaleci, 90+3. dakikada bir kritik kurtarış olmak üzere yaptığı kurtarışlarla maçın adamı oldu.

İşte sosyal medyadaki Karius yorumları...

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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