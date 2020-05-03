Los Angeles Kings'ten Paris Hilton'a flaş teklif!

NHL sezonuna koronavirüs nedeniyle ara verilmişken Los Angeles Kings, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Veritabanındaki araştırmalarını sürdüren Kings, oldukça büyük bir sürprizle karşılaştı. Karşılarına çıkan isim Paris Hilton oldu.
Paris Hilton, 1988-89 yıllrında New Milford-Connecticut'taki Canterbury School'da buz hokeyi oynamış.
İstatistikleri veritabanında bulunan Hilton, Kings ile gayet iyi ilişkilere sahip. 2014'te Stanley Kupası'nda Kings'i destekleyen Hilton, Las Vegas'taki şampiyonluk partilerinde de yer almıştı. Los Angeles Kings, Paris Hilton'u buz hokeyine yeniden kazandırmak istiyor.
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