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Lösemi hastası Eylül’ün hikayesi film oluyor

TRABZON HABERLERİ  | 07.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Türk sinemasının tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinden Orhan Ayça, Trabzon’un Ortahisar ve Maçka ilçesinde çekimlerine başlayacağı Eylül filmi için Trabzon sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler verdi.İki yıl önce yazmış olduğu lösemili küçük kız Eylül’ün hikayesini filime dönüştürecek olan senarist ve yönetmen Orhan Ayça İstanbul’da Trabzon Dernekler Federasyonu İsmail Şatıroğlu’nun davetiyle Trabzon Talebe Yurdu Başkanı İş Adamı Soysal Algan, İstanbul’da bulunan Maçkalılar Federasyon Genel Başkanı Osman Aydemir ve Maçka Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Birol Bal ile filmin teknik ekibi ve oyuncularıyla bir akşam yemeğinde bir araya geldi.Trabzon Ortahisar ve Maçka’da çekilecek olan Eylül adlı filmin alt yapısını oluşturarak hazırlıklarını yapan Ayça, bu filmle çok iddialı bir yapım olacağını Trabzonlular’ın heyecanını yakından gördüğünü belirterek “Bu film benim yazarken bile büyük emekler verdiğim güzel ve anlamlı mesaj dolu bir hikaye oldu.

Lösemi hastası Eylül’ün hikayesi film oluyor

Türk sinemasının tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinden Orhan Ayça, Trabzon’un Ortahisar ve Maçka ilçesinde çekimlerine başlayacağı Eylül filmi için Trabzon sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler verdi.
İki yıl önce yazmış olduğu lösemili küçük kız Eylül’ün hikayesini filime dönüştürecek olan senarist ve yönetmen Orhan Ayça İstanbul’da Trabzon Dernekler Federasyonu İsmail Şatıroğlu’nun davetiyle Trabzon Talebe Yurdu Başkanı İş Adamı Soysal Algan, İstanbul’da bulunan Maçkalılar Federasyon Genel Başkanı Osman Aydemir ve Maçka Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Birol Bal ile filmin teknik ekibi ve oyuncularıyla bir akşam yemeğinde bir araya geldi.
Trabzon Ortahisar ve Maçka’da çekilecek olan Eylül adlı filmin alt yapısını oluşturarak hazırlıklarını yapan Ayça, bu filmle çok iddialı bir yapım olacağını Trabzonlular’ın heyecanını yakından gördüğünü belirterek “Bu film benim yazarken bile büyük emekler verdiğim güzel ve anlamlı mesaj dolu bir hikaye oldu. Türkiye’de ilk kez bir sinema filmi olarak bir bölgenin derdinin mesajlarının verileceği Eylül filmi başta lösemili hastaların sesi olacağı gibi başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye’deki lösemili hastaların da dertlerini ve ailelerin sesi olacaktır. Bu filim için Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı filmi Trabzon’da ve Maçka’da çekeceğiz. Bu da başta Trabzonlular olmak üzere lösemili ailelerin de ilgisini çekerek heyecana sebep oldu. Filmin Eylül ayında çekimlerine başlayacağız“ dedi.

Lösemi hastası Eylül’ün hikayesi film oluyor

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