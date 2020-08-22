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Lösemi hastası genç, ilik bekliyor

ORDU HABERLERİ  | 22.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan İlhan Karademir’in sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor.

Lösemi hastası genç, ilik bekliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konan İlhan Karademir’in sağlığına kavuşması için ilik nakli yapılması gerekiyor. Ailesi ve arkadaşları Uğur için ilik bağışında bulunulmasını istiyor.
Fatsa ilçesinde yaşayan İlhan Karademir, bir süre önce lösemi olduğunu öğrendi. Burun üzerini Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İlhan Karademir(30) için, nakle uygun kemik iliği aranmaya başlandı.
Halen kemoterapi alan ancak yeterli olmayan İlhan Karademir için Türk Kızılay devriye girdi. Türk Kızılay, uygun ilik bulunması için sadece kan testi yapmak amacıyla bağışçı beklediğini açıkladı. Türk Kızılay’ın Bu çağrısı üzerine sosyal medyada kampanya başlatıldı.

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Öğle
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İkindi
16:22
Akşam
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Ordu Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Berrin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Filiz Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tuna Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Kardelen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
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