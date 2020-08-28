Lösemi hastası Murat, Başkan Aktaş sayesinde hayaline kavuştu

Bursa’da lösemi tedavisi gördüğü için zamanının büyük kısmını evde geçiren 12 yaşındaki Murat, Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos’ta düzenleyeceği GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı paylaşımı sonrası sosyal medya üzerinden bisiklet talep etti. Tedavi gören çocuğu evinde ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, bisikleti küçük Murat’a bizzat teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan kültüre, tarımdan sağlığa kadar her alanda çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmıyor. Küçükbalıklı Mahallesi’nde oturan 12 yaşındaki Murat Cuni, Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos’ta düzenleyeceği GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı paylaşımı sonrası babası aracılığıyla sosyal medya üzerinden Başkan Aktaş’a ulaşarak, bisiklet talebinde bulundu. Küçük çocuğun bisiklet talebini kıramayan Başkan Aktaş, bizzat evinde ziyaret ederek aracı Minik Murat’a teslim etti.

Evinde ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş ve Mahalle Muhtarı Cemil Aksu ile birlikte aileyi evinde ziyaret ederek sohbet etti. GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı paylaşımı sonrası Mustafa Cuni’nin tedavi gören çocuğu için sosyal medya üzerinden bisiklet talebinde bulunduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Kardeşimize, Allah’tan şafi ismiyle şifalar diliyoruz. İnşallah kardeşimizin sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da girişimlerde bulunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü ulusal ve uluslararası çapta bir bisiklet organizasyonu olan GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı yapılacak. Sosyal medyadan baba Mustafa Cuni’nin bizimle paylaşımı etki bıraktığı için biz de evi ziyaret edelim istedik. Ailemize kolaylıklar ve muvaffakiyetler dilerim. Murat kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisini ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen 12 yaşındaki Murat, sosyal medya üzerinden bisiklet talebinde bulunduktan sonra dönüş yapılmasının kendisini çok iyi hissettirdiğini dile getirdi. Evde kaldığı için canının çok sıkıldığını anlatan Murat, hediye edilen bisikletle artık daha neşeli dakikalar geçirebileceğini ifade etti.

Baba Mustafa Cuni ise evladının iki senedir tedavi gördüğünü, gelinen aşamada ilerleme kaydedildiğini anlattı. Yapılacak son kontrollerde de her şeyin iyi gitmesi durumunda ilacın da kesileceğini anlatan Cuni, sosyal medya üzerinden yaptıkları talebe geri dönüş yapılmasının ve bizzat Başkan Alinur Aktaş’ın ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Ziyaret sonunda isteğine kavuşan Murat, sokakta bisikletine binerek tur attı.

