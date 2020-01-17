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  4. Lösemi tedavisi gören çocukları hediyelerle ziyaret ettiler

Lösemi tedavisi gören çocukları hediyelerle ziyaret ettiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde yatan lösemi hastası çocukları hediyelerle ziyaret ettiler.Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Sibel Önal’ın önderliğinde başlatılan proje kapsamında; öğretmen Sibel Önal ve ortaokul öğrencileri birlikte ESOGÜ’nde yatan lösemi hastası çocukları hediyelerle ziyaret ettiler.

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde yatan lösemi hastası çocukları hediyelerle ziyaret ettiler.
Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Sibel Önal’ın önderliğinde başlatılan proje kapsamında; öğretmen Sibel Önal ve ortaokul öğrencileri birlikte ESOGÜ’nde yatan lösemi hastası çocukları hediyelerle ziyaret ettiler. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Önal, "Amacımız, lösemi hastası çocukların hastane odasında yalnız hissetmelerine engel olmak, toplumda farkındalık oluşturmak, lösemi hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmadığını tedavi edilebildiğini, maske takmalarını, kendilerini dışarıdan gelebilecek virüslere karşı korumak olduğu bilincini yerleştirmektir. Bu tedavi surecinde, lösemi hastası çocuklara biraz moral vermek, onların dünyalarını renklendirmek için yanındayız demek için başlattığımız bir projedir’’ dedi. O minicik yüreklerin gülümsemesi, her şeye bedel bir duygu olsa gerek. ESOGÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocuklara bir sürpriz yapalım istedik. ‘Maskemi takarım, Hediyemi kaparım’ adını verdiğimiz kampanya ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde yatan birbirinden güzel sevgili çocuklarımız için hediyeler hazırladık. Öğrencilerimizle gidip gerekli tedbirleri alarak kontrollü bir şekilde sepetlere koyduğumuz hediyeleri, kendilerine ulaştırdık. Bizleri ve elimizdeki sepette hediyeleri gören o masum gözlerde ki heyecana şahit olmak ne güzel bir duygu’’ dedi.

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