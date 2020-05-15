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Lösemi tedavisi gören down sendromlu çocuk Kovid-19'u yendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Lösemi tedavisi gören down sendromlu çocuk Kovid-19'u yendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 10 yaşındaki lösemi hastası ve down sendromlu Mustafa Karaoğlan alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Ailesi tarafından yaklaşık 17 gün önce Kovid-19 şüphesiyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilen Karaoğlan'ın testleri pozitif çıktı. Aynı anda lösemi tedavisi de gören down sendromlu Karaoğlan'ın durumu gittikçe kötüleşmeye başladı ve entübe hasta oldu. İmmün plazma tedavisi uygulanan ve kısa sürede tedaviye cevap veren Karaoğlun, bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Baba Yunus Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun küçük yaşına rağmen zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Oğlu Kovid-19'u yendiği için çok mutlu olduklarını belirten baba Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Oğlum okula gidiyor ve çok başarılı. Gerçekten çok zekidir. 8 yaşında yüzmeye başladı. Sporu çok seviyor. Son aylarda birçok hastalığa birden yakalandı. Buraya getirdik ve çok şükür tedavisi bitti. Çok farklı bir duygu. İnşallah Allah diğer hastalara ve ailelerine aynı sevinci yaşatır çok mutluyuz."

GAÜN Rektörü Prof. Ali Gür de üniversite olarak Kovid-19 salgınına karşı ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bünyesinde ciddi 3 hastalığı taşıyan kişinin dünyada çok az olduğuna dikkati çeken Gür, "Mustafa kardeşimiz farklı bir hastamızdı. Hem lösemi hem de down hastası ve ikisinin komplike olduğu bunların yanında Kovid-19 hastalığına yakalanan çok az kişi vardır. Bu üçlü durum içinde biz çocuğa yoğun bakımdayken plazma tedavisi uyguladık. Çok iyi bir tedavi sonrasında kardeşimizi taburcu ettik. Çok sevinçli ve gururluyuz." dedi.

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise immün plazma bağışının önemine işaret ederek "Üniversite olarak plazma bağışı konusunda gerçekten Türkiye'de ilk olduk. Hatta dünyada aynı anda 3 ciddi hastalığı bulunan hastayı plazma tedavisiyle taburcu etmek bizlere nasip oldu." dedi.

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