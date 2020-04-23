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Lösemili çocukları unutmadılar

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Hastane Müdürü Fatih Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması nedeni ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Tedavi gören çocuklara Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı tarafından alınan hediyeler verildi.
“Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan, “Gülen her çocuğun gözünde geleceğe dair umut ışığı görüyoruz. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün. Bugünün önemini anlamak için çocuklarla bir araya gelmek gerekiyor.” diyerek duygularını ifade etti.

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

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