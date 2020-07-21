YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. LÖSEV’den Fethiye’deki hastalara gıda yardımı

LÖSEV’den Fethiye’deki hastalara gıda yardımı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.07.2020 21:09 | Son Güncelleme

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Muğla’nın Fethiye ilçesine gelerek lösemili ve kanserli ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.LÖSEV Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Muğla’nın Fethiye ilçesine gelerek lösemili ve kanserli ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
LÖSEV Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Fethiye’ye gelen LÖSEV İyilikler tırı, vakfa kayıtlı ailelere gıda, giysi, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et gibi yardım malzemelerini dağıttı.
LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, vakıf olarak lösemili çocuklar ve kanser hastalarına yardım yaptıklarını söyledi.
Maddi manevi birçok konuda bu ailelerin yanında olduklarını anlatan Edirne, şunları kaydetti: "Özellikle kanser hastalarının kemoterapi tedavileri sebebiyle bağışık sistemleri çok zayıf olduğu için ve protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiği için kırmız et tüketmeleri gerekiyor. Biz de bu çalışmayı yıl boyunca sürdürüyoruz. Ailelerimize 12 ay et yardımı yapıyoruz. Bu bölgedeki ailelerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın yardımlarını ailelerimize ulaştırıyoruz ve herkesi bağış yapmak isteyenleri vakfımıza bekliyoruz." diye konuştu.
Edirne, Ege Bölgesi’nde 4 bin, Türkiye genelinde de 40 bin aileye hizmet ettiklerini kaydetti.
Lösemiyi yenen Hilal Azra Gül (16) üyesi bulundukları LÖSEV’in her zaman etkinlikler ve yardımlarla kendisini ve bütün çocukları mutlu mutlu ettiğini dile getirdi.
LÖSEV’e bağış yapanlara da teşekkür eden Gül, "Bu yaşıma kadar gelen bütün tırlardan kardeşlerime ve kendime birçok şey aldım. Lösev iyi ki var" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

Muğla Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
04:16
Sabah
05:56
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:30
Yatsı
22:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Genek Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Atlas Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi

Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.