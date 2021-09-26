LÖSEV'den "sessiz etkinlik"

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Antalya'da Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "sessiz etkinlik" düzenledi.

Konyaaltı Sahili'ndeki programa vakfın bağışçıları ve gönüllüleri katıldı.

Vakfın Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Doğruel, yaptığı açıklamada, 9 ilde eş zamanlı yapılan etkinlikle farkındalık sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

İklim olaylarının kanser vakalarına olan etkisine dikkati çekmek istediklerini belirten Doğruel, şöyle konuştu:

"Bugün iklim olaylarının önemini, değişen ve artık bir sorundan çok kriz haline gelen bu durumun kanser vakalarının artmasına büyük etkide bulunduğunu vurguladık. Kanser ve çevre bilincinin bir bütün olduğunu anlatmak istedik. Etkinliğimize iyileşen gençlerimiz, aileleri ve gönüllülerimiz destek verdi. Birlikte 'doğa en büyük gönüllümüzdür' diyerek doğayla birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Etkili olacağı ve sesimizi duyurabileceğimize inanıyoruz."

