MasterChef 2025 şampiyonu kim oldu? MasterChef birincisi Özkan mı, Sezer mi? MasterChef büyük ödülü ne?

MasterChef 2025 finali için geri sayım başladı. Aylarca süren mücadelenin ardından bu akşam canlı yayında gerçekleşecek olan kıyasıya rekabet ile şampiyon belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo Şef tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından bir isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef birincisi Özkan mı, Sezer mi? MasterChef büyük ödülü ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

MasterChef'te şampiyonluk kupası sahibini buluyor. İki finalisti karşı karşıya getirecek büyük final bu akşam canlı yayında gerçekleşecek.

MasterChef'te ilk finalist Özkan olurken, son finalist Sezer oldu. Canlı yayında verilecek mücadelenin ardından 2025 MasterChef şampiyonu belli olacak. 'MasterChef birincisi Özkan mı, Sezer mi?' sorusunun yanıtı da canlı yayında belli olacak.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef şampiyonunun merak edildiği kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülünün canlı yayında büyük finalde açıklanması bekleniyor.

MASTERCHEF ÖZKAN AKAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye finalisti Özkan Akan, aslen Vanlıdır. Yarışmaya Muğla’nın Bodrum ilçesinden katılan başarılı yarışmacı 28 yaşındadır.

Bodrum’da üç ödüllü bir restoranda chef de partie (su şefi) olarak görev yapan Özkan, mesleğe alaylı olarak başlamış ve yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR?

Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşında, aslen Amasya doğumludur. Profesyonel aşçılık yapmaktadır ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır.

İstanbul'dan MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır. Kariyerinde çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
