YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. LÖSEV’den yardım çağrısı

LÖSEV’den yardım çağrısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

İslam âlemi için kutsal olan, paylaşmanın ve iyiliğin pekiştiği Ramazan ayında LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre, fidye ve zekat bağışlarınızı kabul ediyor.LÖSEV Halkla İlişkiler Yasemin Durukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, kanser hastalığıyla mücadele eden ailelere LÖSEV tarafından ulaştırılan yardımların ülkemizin en önemli iyilik ağını oluşturduğunu belirtti.

LÖSEV’den yardım çağrısı

İslam âlemi için kutsal olan, paylaşmanın ve iyiliğin pekiştiği Ramazan ayında LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre, fidye ve zekat bağışlarınızı kabul ediyor.
LÖSEV Halkla İlişkiler Yasemin Durukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, kanser hastalığıyla mücadele eden ailelere LÖSEV tarafından ulaştırılan yardımların ülkemizin en önemli iyilik ağını oluşturduğunu belirtti. İmkân sahiplerinin, değerli bağışçıların paylaşımları sayesinde ihtiyaç sahibi bir ailenin yüzünün güldüğünü belirten Durukan, "Özellikle de böyle güç bir sürece zorlu hayat şartları da ekleniyor. Son aylarda dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizde de hem tıbbi hem de sosyal bir mücadele haline geldi. Normal zamanda maddi imkânı kısıtlı olan, yılmadan kanserle mücadele eden aileler bu salgınla mücadele döneminde gözlemledik ki daha fazla zorluklarla karşılaştı. Gerek hijyen gerek maddi ve ayni ihtiyaçlar yönünden normalin üstünde bir desteğe ihtiyaç duyuldu. LÖSEV olarak bizler, mevcut ihtiyaçlar için hem maddi hem de sosyal anlamdaki zorlukları aşma gayretimizi, gece gündüz çalışarak hayat geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafenin, tedbirlerin olağan akışa dahil olduğu ve titizlikle gözetilmesi gerektiği bu günlerde, bizi hiçbir zaman fiziksel olarak da yalnız bırakmayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın kalben de yanımızda olduklarını bilmek bizi hem mutlu ediyor hem de en önemli motivasyon kaynağımız oluyor. Hem bağış yaparak hem de sosyal medya mecralarında bağış, daha net ifadeyle iyilik çağrısında bulunan bu kıymetli insanlar sayesinde biliyoruz ki hiçbir kanser hastamız yalnız değil, bu dönemde de yalnız kalmayacak! Birlikte, tek bir gayretle: anlayışın, paylaşımın, güvenin en üstte tutulabileceği bu özel ayda tüm bağışçı adaylarımızı da bu anlamlı çabaya davet ediyoruz. Ülkemizin her bir ferdi imkânı ve isteği doğrultusunda yapacağı Ramazan bağışıyla ‘Önce Çocuklar İyileşsin” derken insanlığa can vermeye devam edecek. Bağışçılarımız, Ramazan dönemi bağışları ve diğer tüm bağış seçenekleri için www.losev.org.tr adresimizden, güncel bültenimizden veya ofislerimizden detaylı bilgiye ulaşabiliyor olacaklar. Her bir ailenin mutlulukla karşılayacağı bir bayramı, yine her birimizin inşa etmesi dileğiyle vakfımız adına tüm İslam âleminin ve ülkemiz insanlarının Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:30
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Nar Eczanesi
Tepebasi
Tepeoğlu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.