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LÖSEV'e bağış yaparak hapis cezasından kurtuldu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

LÖSEV'e bağış yaparak hapis cezasından kurtuldu

Şırnak'ta bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatılan sanık, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) 2 bin lira bağış yaparak cezadan kurtuldu.

Servis aracında 24 Nisan'da servis aracında Z.T'ye hakaret ettiği gerekçesiyle A.B.hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Ardından uzlaştırma görüşmelerine başlandı. Şikayetçi Z.T'nin LÖSEV'e 2 bin lira bağışta bulunmasını istediği A.B, bu talebi kabul etti.

Uzlaşma sağlanırken, LÖSEV'e 2 bin lira bağışta bulunan A.B, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

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