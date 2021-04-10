Love Island yıldızı Malin Andersson iç çamaşırıyla araba kullandı

2016 yılında katıldığı Love Island yarışmasıyla adını duyuran Malin Andersson, programdan ayrıldıktan sonra sansasyonel hareketleriyle gündemden düşmedi.

Kıvrımlı güzel sosyal medya hesaplarından vücut olumlama akımını ön plana çıkaran paylaşımlar yapmakta. 28 yaşındaki televizyon yıldızı, filtresiz ve photoshop’suz paylaşımlarıyla hayranlarının övgüsünü toplamayı başarıyor.

Eskiden makyaj sanatçısı olan televizyon yıldızı, son Instagram paylaşımında herkesi bir kez daha şaşırttı. Güzel yıldız, leopar desenli iç çamaşırıyla araba kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.





