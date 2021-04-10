MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Love Island yıldızı Malin Andersson iç çamaşırıyla araba kullandı

Love Island yıldızı Malin Andersson iç çamaşırıyla araba kullandı

10.04.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Love Island yarışmacılarından Malin Andersson sansasyonel sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dikkat çeken yıldız bu sefer iç çamaşırıyla araba kullandı.

Love Island yıldızı Malin Andersson iç çamaşırıyla araba kullandı

2016 yılında katıldığı Love Island yarışmasıyla adını duyuran Malin Andersson, programdan ayrıldıktan sonra sansasyonel hareketleriyle gündemden düşmedi.

Kıvrımlı güzel sosyal medya hesaplarından vücut olumlama akımını ön plana çıkaran paylaşımlar yapmakta. 28 yaşındaki televizyon yıldızı, filtresiz ve photoshop’suz paylaşımlarıyla hayranlarının övgüsünü toplamayı başarıyor.

a

Eskiden makyaj sanatçısı olan televizyon yıldızı, son Instagram paylaşımında herkesi bir kez daha şaşırttı. Güzel yıldız, leopar desenli iç çamaşırıyla araba kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Evini polis bastı! Arka kapıdan kaçtılarEvini polis bastı! Arka kapıdan kaçtılar
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Love Island Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Her şey burnunda çıkan bir siğille başladı: İnsanlar korkuyor

Her şey burnunda çıkan bir siğille başladı: İnsanlar korkuyor

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Dünya şokta! Kim Jong-un bakanını idam etti!

Dünya şokta! Kim Jong-un bakanını idam etti!

Sosyal medyada olay olmuştu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Sosyal medyada olay olmuştu! Belediye Başkanı'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

İbo Show'un yeni konukları belli oldu

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Haberi seksi pozlarla kutladı

Haberi seksi pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.