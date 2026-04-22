İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran Karakeçili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. İbraihim Tatlıses'in asistanı Tuğçe’yi hedef alan Baran Karakeçeli, Tatlıses’in yoğun bakım sürecine atıfta bulundu.

"TATLISES YOĞUN BAKIMDAYKEN..."

Karakeçili, paylaşımında “İbrahim Tatlıses’in ‘Herkesten daha iyi bakıyor, benim canım’ dediği, evler arabalar hediye ettiği asistanı Tuğçe… Tatlıses yoğun bakımdayken ‘Hastanedeyim, yanındayım’ diye para alıp, tedavi altındaki adamı bırakıp eğlenceye gitmeyi çok iyi biliyor” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

"KEFENİMİZDE CEP YOK"

Burak Baran Karakeçili, daha önce yaptığı bir paylaşımda ise dedesinin 7 çocuğunun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında Muğla'da yaptırdığı siteden ev verdiğini, kendilerine ise herhangi bir şey vermediğini belirterek şu paylaşımı yapmıştı:

"Sayın dedem her zaman ki gibi bizi şaşırtmadı. Evlatlar ve torunlar arasında yaptığı ayrımı yine yaptı. 7 çocuğun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerisinde ev verdi. Ama geriye kalan dört evladına vermedi. Merak ettiğim şu, senin 7 çocuğun içinde diğer dört taneden ayıran nedir ve bunlardan birisi de benim annem. Yıllardır ne yaşadığını ben evladı olarak biliyorum. Söz konusu mal - mülk değil, yerin dibine batsın dünya malı. Kefenimizde cep yok sonuçta. Mesele bu evler değil yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur."