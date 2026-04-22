Kuruluş Orhan bu akşam yok mu, neden yayınlanmadı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan son olarak 21. bölümüyle ekrana geldi. Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

KURULUŞ ORHAN YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Orhan dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde Galatasaray- Gençlerbirliği maçı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü ise 29 Nisan Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

“Benim sevdam da, ömrüm de, nikahım da bu devlet içindir!”

22. Bölüm 3. Tanıtım#KuruluşOrhan yeni bölümüyle 29 Nisan Çarşamba saat 20.00'de atv’de! 🔥@atvcomtr pic.twitter.com/prkcCrfm1L — Kuruluş Orhan (@orhandizi) April 21, 2026

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhı kıyılırken, sarayda dengeler değişir. Nilüfer, yaşadığı büyük acıyla yüzleşirken bu evliliğe nasıl karşılık verecektir? "Aşık değiliz" diyerek yola çıkan Orhan ve Asporça'nın kaderleri, kalplerini de birbirine bağlayacak mı? Bu evlilik onlar için yeni bir başlangıç mı olacaktır?

Orhan'ın aşkını kaybetme korkusuyla hareket eden Nilüfer, Asporça'ya karşı açık bir tavır alır. Asporça'nın çocuklara yakınlığına dahi tahammül edemeyen Nilüfer, tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar.

Nilüfer'in evlilik sonrası sergilediği tavır, Sultan Orhan tarafından sert bir şekilde karşılanır. Orhan ve Nilüfer arasındaki bu kırılma nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, sarayında hatunları arasındaki dengeyi sağlayabilecek midir?

Şahinşah ve Demirhan, Orhan'ın yollarını kesmek için harekete geçer. Dursun'un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi dahi olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan, Dursun hakkında nasıl bir karar verecektir? Kafesli arabayla bilinmezliğe götürülen Dursun için yolun sonu mu gelmiştir? Halime, sevdiği adam için ne yapacaktır?

Ateşlerin içinden öfkesiyle doğan Yiğit, intikam için Evrenos ve Fatma'nın peşine düşer. Yiğit'in hedefi ne kadar ileri gidecektir? Gerilen yaydan çıkan ok, Evrenos ve Fatma'nın kaderini değiştirecek midir?

Sultan Orhan, tüm zorluklara rağmen sınırlarını genişletmekte kararlıdır. Hedefinde Karesi sınırındaki Çınarlı köyü vardır.

Bu fetih, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası olacak mıdır? Boran Bey ve Cerkutay Bey ile sefere çıkan Sultan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'in kurduğu büyük bir tuzakla karşı karşıya kalır.

Canlarını ortaya koyan alpler, bu çetin savaşta nasıl bir kaderle yüzleşecektir? Boran Bey ve Cerkutay Bey şehadet şerbetini içecek midir?