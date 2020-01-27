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Lozan Mübadilleri Gemlik’de anıldı

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye sınırları dışında kalan Müslümanların Anadolu’ya gelip buradaki Rumların ise Yunanistan’a gönderildiği mübadelede hayatını kaybedenler düzenlenen törenle Gemlik’de anıldı.Türkiye sınırları dışında kalan Müslümanların Anadolu’ya gelip buradaki Rumların Yunanistan’a gönderildiği mübadelede hayatını kaybedenler için Gemlik’de tören düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye sınırları dışında kalan Müslümanların Anadolu’ya gelip buradaki Rumların ise Yunanistan’a gönderildiği mübadelede hayatını kaybedenler düzenlenen törenle Gemlik’de anıldı.
Türkiye sınırları dışında kalan Müslümanların Anadolu’ya gelip buradaki Rumların Yunanistan’a gönderildiği mübadelede hayatını kaybedenler için Gemlik’de tören düzenlendi. Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği’nin organize ettiği etkinliğe Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi, muhtarlar, siyasi parti, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
“Mübadele tarihin en acı olaylarından biridir”
Etkinliğin açılış konuşmasını Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Ahmet Çakmak yaptı. Çakmak’tan sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise mübadelenin tarihin en acı olaylarından biri olduğunu söyleyerek, “Gemlik’de, Adana’dan Düzce’ye kadar 81 vilayetten kopup gelmiş insanımız var. Atalarımız öle öle, azala azala gelmişler. Mübadelede dünyanın en büyük acılarından birine tanık olduk. Ata toprağından koparılarak takas edildi insanlar. Her neye inanıyorsak, ne düşünüyorsak isteyeceğimiz şey barış olmalı. Bir gün başka yerde başka çocuklar böyle insanı kahreden şeyleri anmak için toplanmak zorunda kalmasınlar. Mübadelenin 97. yılında Türkiye topraklarına gelirken hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyorum.” ifadesinde bulundu.
Anma etkinlikleri Sosyal Yaşam Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen Girit kitap, el işi ile yemekleri sergisi ve film gösterimi ile devam etti.

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