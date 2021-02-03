LPG’li araç sahipleri dikkat

Benzinli araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak adına taktırılan ve doğru montaj ile güvenli bir sürüş sağlayan LPG dönüşüm sistemleri, bakımları yapılmadığı takdirde maliyeti daha da arttırdığı gibi, kimi zaman gaz kaçağı kaynaklı tehlikelere de yol açabiliyor.

Benzinli araçlarda uygulanan LPG dönüşüm sistemleri ile sürücüler, yüzde 40 civarında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Liquefied petroleum gas (LPG) olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı ‘sıvılaştırılmış petrol gazı’ olan yakıt sistemi, artan benzin fiyatlarıyla birlikte daha çok rağbet görüyor. Birçok benzinli araçlara uygulanan LPG dönüşüm sistemi ile sürücüler ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlarken, bakımları yapılmayan LPG sistemleri yakıt maliyetini artırabiliyor. Uzmanlar, bakımları yapılmayan LPG’li araçların, faydalanılacak olan yüzde 40’lık tasarrufu sağlamadığı gibi, bunun yanında fazladan masraf ve tehlikeleri de beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

“Aracın motor ömrünü uzatıyor diyebiliriz”

Ordu’da, yaklaşık 23 yıldır oto gaz dönüşüm sistemi ustalığı yapan Ahmet Dağaşan, LPG’nin en önemli özelliğinin temiz ve çevreci olmasın olduğunu belirtti. LPG kullanımının, doğru montaj ve doğru kullanım ile motor ömrüne bir zarar vermediğini ifade eden Dağaşan, “Temiz bir yakıt olduğu için motor içerisindeki kurumlanma durumu az oluyor. Yine temiz bir yakıt olduğu için aracın motor yağını kirletmiyor ve motor aşınmalarının önüne geçiyor. Yani LPG, motorun ömrünü uzatıyor diyebiliriz” dedi.