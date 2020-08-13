YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

ANKARA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Lübnan'daki patlamanın ardından taziye mektubu gönderen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi'ye bir mektup yazarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arslan, mektubunda Lübnan’daki tüm çalışanlarla her zaman dayanışma içeresinde olduklarını belirterek, "Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ghassan El-Sebsebi de cevaben gönderdiği yazıda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hak-İş Konfederasyonuna ve aziz Türk milletine, anında ve hiç tereddüt etmeden bize yardım elini uzatıp, her türlü maddi ve manevi desteği sağladığı için milyonlarca kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Sayın Mahmut Arslan dostumuza ve yönetim kuruluna şükranlarımı arz ederim. Daha güçlü, gelişmiş ve istikrarlı bir Türkiye olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

ULUSKON’dan Yunanistan’a tepki

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:58
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Anemon Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Erdil Eczanesi
Cankaya
Koza Sağlık Eczanesi
Cankaya
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hizmet sektörü ATO’da konuşuldu

Hizmet sektörü ATO’da konuşuldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.