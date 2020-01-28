Lübnanlı tohum firması, Karacabey’e tesis kurmak için kolları sıvadı

Tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey, tarımsal üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Lübnan asıllı Rayal Tarım, Karacabey’de mısır ve ayçiçek tohumu üretmek için girişimlerde bulundu.

aha önce Japon bir tohum firmasının Karacabey’e yatırım için girişimde bulunmasının ardından, bu kez de Lübnan asıllı Rayal Tarım ilçede mısır ve ayçiçek tohumu üretmek için kolları sıvadı. Karacabey’deki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yaşananlar Karacabey için oldukça sevindirici. Bu durum ilçemiz istihdamı ve bölgemiz ekonomisi için güzel olacak. 3T formülümüz içerisinde teknolojinin önemli bir yeri var. Son günlerde ardı ardına aldığımız haberler ile amacımıza ulaşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarımı teknoloji ile destekleyen bir ilçe olduk. Çağımızın yadsınamaz gerçeği teknoloji ile bölgemizin mutlak değeri tarımın bir arada gelişmesi bizleri çok mutlu ediyor. Tarıma dayalı teknolojinin de adresi olacağız” dedi.

Karacabey’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yatırım Danışmanı Aydın Öztürk ise, “Bu bölgede yatırım yapmak istiyoruz. Kuracağımız tesis yaklaşık 100 kişilik bir istihdam sağlayacak. Bununla ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerimizi aldık” dedi.

