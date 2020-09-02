Lucia Javorcekova ailesiyle tatilde

Instagram sayesinde adını duyuran ve Slovak model Lucia Javorcekova, ailesiyle Naksos adasında tatilini sürdürüyor. Javorcekova, plaja inerken altı ve üst parçası farklı renklerde olan örgü bir bikini tercih etti.

Güneşlenirken saçlarını açan model, bir ara denize girerken saçlarını topuz yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adınu duyuran Lucia Javorcekova, aynı zamanda birçok giyim ve kozmetik markanın tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

2008 yılında Pavol Javorcek ile nikah masasına oturan Javorcekova'nın 10 yaşında Lenka adında bir kızı bulunuyor.

Evlendikten sonra Instagram'da adını duyuran Slovak model, ülkesi dışında İtalya'da da tanınıyor.



Lucia Javorcekova'nın Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.

