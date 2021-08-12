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Lukaku, Chelsea'ye döndü: 115 milyon euro

12.08.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu Inter'den 115 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Lukaku, Chelsea'ye döndü: 115 milyon euro

Yaz döneminin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti ve Chelsea, Inter'den eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Belçikalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Romelu Lukaku, bu transferle birlikte toplamda kendisi için en çok bonservis ödenen oyuncu oldu.

TARİHE GEÇTİ

317.5 milyon euro, Lukaku
310.2 milyon euro, Neymar
230 milyon euro, Ronaldo
189 milyon euro, Morata
179 milyon euro, Di Maria

İmza sonrasında konşan Lukaku, "Bu harika kulübe yeniden geri döndüm. Çocukken hep Chelsea'yi desteklerdim. Kulübün gidişatı, benim hedeflerime uyuyor. Bu fırsat doğru zamanda geldi. Birlikte çok şey başarabiliriz." dedi.

CHELSEA'DE GOLÜ YOKTU

Inter'de 95 maçta 64 gol atan ve geçen sezon İtalyan ekibinin şampiyonluğunda başrolde yer alan Romelu Lukaku, yeniden Chelsea forması giyerek kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

Chelsea'de 15 resmi maçta forma giyen ve bu karşılaşmalarda gol atamayan Romelu Lukaku, imzanın ardından İngiliz ekibinde unutulmaz bir performans sergilemek için daha agresif olacak.

İLK DÖNEMİ BAŞARISIZ GEÇTİ

2011 yılının Ağustos ayında 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten Chelsea'ya transfer olan Romelu Lukaku, Londra ekibinde bir türlü bekleneni veremedi. Lukaku önce West Bromwich Albion'a, sonra da Everton'a kiralandı. Everton, gösterdiği başarılı performansın ardından 35,3 milyon euro ödeyerek Belçikalı golcünün bonservisini satın aldı.

2014'te Everton'a imza atan Lukaku, 2017 yazında 84,7 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. İki sezon Manchester United'da forma giyen Belçikalı yıldız, 2019'da 74 milyon euro karşılığında Inter'e imza attı.


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Chelsea
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