YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Lüks apartmandaki yangın korkuttu

Lüks apartmandaki yangın korkuttu

27.11.2023 12:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da lüks bir apartmanın 13’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında kimse yaralanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı apartmanın 13’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

“APARTMANDA OTURANLAR PANİK İÇERİSİNDE KENDİNİ DIŞARI ATTI”

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanı yoğun duman kaplamasının ardından diğer daire sakinleri kendilerini dışarıya attı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Yangın sırasında evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastıGiresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastı
Meteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale ettiİtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 27 Kasım Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:31
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Pazartesi

Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Aygül eczanesi
Cukurova
Berfin eczanesi
Seyhan
Ömer faruk eczanesi
Seyhan
Yeni numune eczanesi
Yuregir
Doğu eczanesi
Yuregir
Salbaş eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.