Lüks apartmandaki yangın korkuttu

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı apartmanın 13’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

“APARTMANDA OTURANLAR PANİK İÇERİSİNDE KENDİNİ DIŞARI ATTI”

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanı yoğun duman kaplamasının ardından diğer daire sakinleri kendilerini dışarıya attı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi.

