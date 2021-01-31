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Lüks cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

31.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde lüks cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Yazırlı Mahallesi yol ayrımında saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lüks cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Yazırlı Mahallesi yol ayrımında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’dan Nazilli’ye seyir halinde olan Ali R. K. idaresindeki 09 F 4440 plakalı Opel otomobil, Nazilli’den Bozdoğan istikametine ilerleyen Melih Y.K. idaresindeki 09 ADZ 126 plakalı Chevrolet marka lüks ciple Yazırlı Mahallesi yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte, 09 ADZ 126 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa K. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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