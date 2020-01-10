Lüks mega yat "Faith" Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yat "Faith"e 200 bin litrelik yakıt ikmali yapılacak.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık olduğu belirtilen, 97 metre uzunluğundaki, Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki Cruise Port Limanı küçük iskeleye yanaştırıldı.

Fransa'nın Antibes Limanı'ndan çıktığı bildirilen "Faith" isimli yatın, 9 misafir kabini, 32 kişilik mürettebatı bulunuyor.

Yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuzu da bulunan yata, kıyıdaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

Lüks yata, yarın sabah 7 tankerle 950 bin liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapılacağı kaydedildi.

