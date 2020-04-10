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Lüks motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Aydın’da piyasa değeri 110 bin TL olduğu iddia edilen 4 lüks motosikleti çaldığı tespit edilen Y.T.

Aydın’da piyasa değeri 110 bin TL olduğu iddia edilen 4 lüks motosikleti çaldığı tespit edilen Y.T. polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde 3, Kuşadası’nda 1 lüks motosikletin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde Y.T’nin motosiklet olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Değeri 110 bin lira olduğu iddia edilen 4 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi Y.T. Kuşadası’nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kuşadası’ndan Aydın’a getirilen Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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