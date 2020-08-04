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Lüks otomobil eczaneye daldı

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

Sinop’ta lüks bir otomobil sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle eczaneye girdi.Edinilen bilgiye göre, Sinop Tırkışlar Mahallesi Atatürk Devlet Hastahanesi arkasında C.D.’nin kullandığı 34 YB 001 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan bir eczaneye çarptı.

Sinop’ta lüks bir otomobil sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması nedeniyle eczaneye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Tırkışlar Mahallesi Atatürk Devlet Hastahanesi arkasında C.D.’nin kullandığı 34 YB 001 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu önünde bulunan bir eczaneye çarptı. Otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan ama başarısız olan araç sürücüsü ve yanındaki eşi olduğu bilinen kadın, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Olay gerçekleştiği esnada eczane sahibi ve çalışanlar büyük şok geçirdi. Olayda yaralanan sürücü ile eşi, Sinop Atatürk Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.
Eczanede büyük çapta zarar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Sinop Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:29
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Sinop Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
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