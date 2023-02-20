Lüks otomobili kundaklayan şüphelinin planı filmleri aratmadı

Apartmanın güvenlik kamerasını izleyen güvenlik güçleri, yüzünü gömleğiyle kapatan bir kişinin otomobili benzin dökerek yaktığını belirledi. Şahsın aracın patlama riskine karşı benzini 2 metre uzağına kadar döküp öyle tutuşturması ise filmleri aratmadı.

Olay, gece saatlerinde Manavgat’ın Side Mahallesi 1541 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; araçtan gelen patlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BENZİN DÖKÜP ÇAKMAĞI ÇAKTI

Araç sahibinin olay yerindeki konuşmalarından yangının aracın elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendirilmesi yapılırken, yangının meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası olayın sabotaj olduğunu ortaya çıkardı. Güvenlik kamerasında aracın yanına gelen ve elinde benzin bidonu bulunan, başını gömleğiyle kapatmış bir kişinin önce aracın etrafını dolaşıp araca bir şeyler sıktığı görüldü. Daha sonra benzin bidonunu açıp aracın üzerine ve çevresine döktüğü, araçtan yaklaşık 2-3 metre uzağa kadar benzin döktükten sonra yaktığı ve araç patlarken yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

LÜKS ARACI TAMAMEN YANARAK KÜL OLURKEN, SAKİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Araç sahibinin aynı gece saat 23.30 sıralarında Konya’dan yola çıkarak adrese geldiği ve saat 01.30’da apartmana giriş yaptığı, gecenin ilerleyen saatlerinde aracının yandığını görerek dışarı fırladığı bildirildi. Lüks aracı tamamen yanarak kül olurken sakinliği ile dikkat çeken ve hemen sigortacısını arayan araç sahibinin jandarmalara sürekli “Siz raporu verin ben sigortacımla görüştüm. Başka bir şey istemiyorum” demesi dikkatlerden kaçmadı.

Araç sahibi Muharrem Çelik, “Gece Konya’dan Manavgat’a arkadaşımın evine geldim. Yukarı çıktım. Yattıktan bir süre sonra yangına uyandım. Şüphelendiğim kimse yok” dedi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarının yanı sıra bölgedeki güvenlik kameralarını izlemek suretiyle olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

