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Lüks yata sahil güvenlik uyarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Erdek sahiline demir atan lüks yata halkın ilgisi büyük oldu.

Lüks yata sahil güvenlik uyarısı

Erdek sahiline demir atan lüks yata halkın ilgisi büyük oldu. Erdek açıklarına demirleyen lüks yat Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı üzerine demir alıp, Erdek’ten gitti.
Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Erdek açıklarında bir kaç gün önce demir atan, içerisinde yabancı uyruklu vatandaşın olduğu milyon dolarlık yat ilçe halkının dikkatini çekti. 41 metre uzunluğunda 321 ton ağırlığında olduğu öğrenilen "TAURİCA" isimli İngiliz Virgin Adası bandıralı yat, Erdek açıklarına geçtiğimiz gün demir attı. Vatandaşların ilgisini çeken lüks yatın kime ait olduğu henüz öğrenilemezken, korona virüs nedeniyle başka şehirlerden girişlerin yasak olduğu ve güvenliğin üst seviyede tutulduğu Erdek’te bu yatın ne aradığı halk tarafından sorgulandı.
Halkın endişeli bakışlarla karadan izlediği yabancı bandıralı lüks yat, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyarılması sonucunda demir alıp Erdek sahilinden ayrıldı.

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