Lüleburgaz Emniyetinden maske denetimi

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında Zindan Baba Türbesi önünde ve belirlenen noktalarda vatandaşlara maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamayla vatandaşların korona virüsten korunmak için gerekli olan maskesiz sokağa çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarılar yaptı.

