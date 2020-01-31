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Lüleburgaz esnafı tek yönden şikayetçi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 20:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Turgutbey Caddesi’nde trafiğin 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren tek yön olarak verilmesi bölge esnafını mağdur etti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Turgutbey Caddesi’nde trafiğin 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren tek yön olarak verilmesi bölge esnafını mağdur etti. Turgutbey Caddesi’nde esnaflık yapan İhsan Öner, Mustafa Usta, Tufan Gümüş ve Yakup Berber, bölgede kalabalığın azaldığını ve işlerinin yüzde 30 oranında azaldığını belirtti.
Caddenin trafik akışının tek yöne düşürülmesi kararının esnaftan görüş alınmadan yapılan bir uygulama olduğunu ve esnafın işini yarı yarıya azalttığını belirten Öncü Büfe sahibi İhsan Öner, “İşlerimiz yarı yarıya azaldı. Bu karar esnaf düşünülerek alınan bir karar değil. Bunun çözümü bu değil. Farklı uygulamalarla trafik denetlenebilir, düzenli hale getirebilirdi. Buradaki esnafın gelir kaynağı yolda inip alışveriş yapan müşteriler. Bu yolu ölü bir yola çevirdiler. Yaya trafiği de azalmaya başladı. Askeri, işçisi burada inip alışveriş yapardı. Kalabalığı azaltırsan esnafın işini kırarsın. Esnaf zaten zor durumda. Elektriğimizi bile ödeyemeyecek hale geleceğiz” dedi.

“Trafik daha sık denetlenmeli ve park yasağı gelmeli”
Öner, şöyle konuştu: “Bu yol, yeniden çift yön olmalı. Sorun araçların yola park etmesiyse, buraya park yasağı gelmeli. Çözüm bu yönde olmalı. Trafik denetlenmeli, park yasağı gelmeli. Bunun çözümü budur. Yolun kapatılması değil.”
Ören Gıda işletmesinin sahibi Mustafa Usta ise, “Köylere giden araçların duraklarının da kaldırılması söz konusu. Bizim müşterilerimiz köye gidenler ve askerler. Burası hayalet sokağa dönecek. Tek yön olması bizi müşteri kaybına uğratıyor. Bu karar alınırken bölgedeki esnaftan görüş alınmalıydı” ifadelerini kullandı.
Gümüş Askeri Malzemeleri işletmesinin sahibi Tufan Gümüş de, “Askerler geçim kaynağımı oluşturuyor. Buraya geliş-gidiş zorlaştı. Gelemediklerini belirtiyorlar. Buraya taksiyle geliyorlardı ancak artık taksiler buradan geçmiyor. İşimi doğrudan etkiledi. Yüzde 25-30 oranında işlerim düştü. Bu konuya çözüm bulunsun. Bu yol yıllardır çift yön olarak kullanılıyor. Şimdi ne oldu da uygulama değişti? Karar yanlış yönde alındı. Burada trafiğin akışını etkileyen yola park eden arabalar. Yolun çift yön olması değil. Emniyet ekipleri ters yönden gelene değil aracını yola bırakana ceza kessin” dedi.

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