Lüleburgaz’da sokak köpeklerine 1.7 ton mama dağıtıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte yürüttüğü “Sevgi Hareketi” projesi kapsamında hayvan bakım evindeki sokak hayvanları için 1.7 ton mama toplandı.

39 Burda AVM ile Lüleburgaz Belediyesinin sokak hayvanları için başlattığı “Sevgi Hareketi” kampanyası çığ gibi büyüdü. Kampanya kapsamında bugüne kadar 2 tondan fazla mama toplanırken, kampanyanın ikinci aşamasında toplanan 1.7 ton mamanın sokak hayvanlarına dağıtımına parça parça başlandı. Bu kapsamda Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, ilkokul çocuklarıyla birlikte belediyenin hayvan bakım evine giderek köpekleri besledi.

“Umarım faydamız olur”

AVM Müdürü Kabacan, Lüleburgazlıların ve Trakya’nın diğer bölgelerinden gelen ziyaretçilerin katkılarıyla 2.5 tondan fazla mama topladıklarını kaydederek, “Toplamda 4 buçuk aylık bir etkinliğimiz oldu. Burada bir farkındalık yaparak sosyal sorumluluk projesi yapmaya çalıştık. Toplamda 2.5 tondan fazla mama toplayıp verdik. Lüleburgaz ve bölge ziyaretçilerimizin katkılarıyla topladık. Bu kampanyanın belli aşamasını kaydettiğimizi öğrendik ama belediye başkanımız bundan daha fazlasının burada olduğunu söylediği için büyük ihtimal kampanyamıza devam edeceğiz” dedi.

Kabacan, Lüleburgaz Belediyesine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, “Bugün çocuklarımızla birlikte katkıda bulunmaya çalıştık. Ne kadar hayvana dokunabildiysek, çocukları ne kadar hayvanlarla biraraya getirebildiysek bizim için ne mutlu. İnşallah umarım bundan sonra daha ciddi anlamda Lüleburgaz’a faydalarımız olur” diye konuştu.