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Lüleburgaz’da trafik kazası: 1 ölü

04.01.2024 14:15 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sisli havada bir otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz’a bağlı Karamusul köyü yakınlarında yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yıldıray Karacaoğlu yönetimindeki, 39 AAT 279 plakalı otomobil, yoğun sis sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak buğday tarlasına uçtu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada, 28 yaşındaki Yıldıray Karacaoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Hayatını kaybeden şahıs cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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