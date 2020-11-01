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Lüleburgaz’dan İzmir için kampanya

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:27 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz Belediyesi İzmir’de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.İzmir’de 60’dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 900’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından olduğu gibi Lüleburgaz Belediyesi de harekete geçti.

Lüleburgaz’dan İzmir için kampanya

Kırklareli’nin Lüleburgaz Belediyesi İzmir’de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
İzmir’de 60’dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 900’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından olduğu gibi Lüleburgaz Belediyesi de harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için başlatılan yardım kampanyası 3 Kasım Salı günü saat 17.00’a kadar sürecek.

İstenen malzemeler
Havaların soğuması nedeniyle ihtiyaç malzemelerinin hızlı bir sürede gönderilmesi gerektiği için kampanyanın 3 Kasım’a kadar olduğu belirtilirken istenen malzemeler de sıralandı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlardan istenen malzemeler şöyle; Bebek bezi, hijyenik ped, maske, dezenfektan, kullanılmamış battaniye ve uyku tulumu.

Yardım toplama yerleri
Vatandaşların 3 Kasım saat 17.00’a kadar günün her saatinde yapılabilecek yardımların toplama merkezleri ise şöyle; Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası, Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

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Sabah
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Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:13
Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

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Merkez
Efe Eczanesi
Luleburgaz
Gizem Eczanesi
Luleburgaz
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Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Başak Eczanesi
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