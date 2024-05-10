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  4. Lüleburgaz'ın 83 yaşındaki "sportmen dedesi" günlük egzersizle zinde kalıyor

Lüleburgaz'ın 83 yaşındaki "sportmen dedesi" günlük egzersizle zinde kalıyor

AA AA
10.05.2024 12:07
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ve "sportmen dede" olarak tanınan 83 yaşındaki Fasit Gün spor sevgisiyle zinde kalıyor.

Lüleburgaz'ın Kırıkköy köyünde 1941'de doğan, 8 yaşından bu yana spor yapan Gün, 24 yıl önce köyden ilçeye taşınması sonrası da egzersiz alışkanlıklarından vazgeçmedi.

Gün, her sabah Gençlik Parkı'nda düzenli olarak spor yapıyor. Yürüyüş ve ısınma hareketleriyle spora başlayan Gün, parktaki spor aletlerini kullanıp antrenmanını sürdürüyor.

Fasit Gün, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle spora başladığını söyledi.

O yaştan beri her gün düzenli yürüyüş ve egzersiz yaptığını anlatan Gün, sporun çok faydasını gördüğünü ifade etti.

Hava muhalefeti nedeniyle yürüyüş yapmadığı günler bacaklarının ağrıdığını dile getiren Gün, "Sağlığımı spora borçluyum. Arkadaşlarım, akranlarım kahveye giderken ben koşuya çıkardım. Spordan hiçbir zaman uzaklaşmadım." diye konuştu.

Parkta spor yaparken çok kişinin kendisine imrenerek baktığını fark ettiğini belirten Gün, bazılarını yanına gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Sporun kendisini zinde tuttuğunu vurgulayan Gün, "Ben sabah kalktığım gibi yürüyüşümü yaparım. Yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra kahvaltımı yaparım. Ben akranlarıma hep söylüyorum, sağlığınız için yürüyün. Ben yaz kış hiç fark etmez, hep yürürüm. Spor denilince aklıma gençlik ve özgürlük geliyor. Benim hoşuma gidiyor yürümek, gezmek. Evden çıkmadığım gün kendimizi rahatsız hissediyorum." diye konuştu.

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