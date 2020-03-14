YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Lüleburgaz’ın caddelerine dezenfektan konuldu

Lüleburgaz’ın caddelerine dezenfektan konuldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgenin çeşitli noktalarına sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.Kırklareli Valiliği’nin koronavirüsle ilgili aldığı kararların içerisinde yer alan “Kongre Meydanı’na dezenfektan yerleştirilecek” kararının ardından Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı’na, ve ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgeye sıvı el dezenfektanı yerleştirdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgenin çeşitli noktalarına sıvı el dezenfektanları yerleştirildi.
Kırklareli Valiliği’nin koronavirüsle ilgili aldığı kararların içerisinde yer alan “Kongre Meydanı’na dezenfektan yerleştirilecek” kararının ardından Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı’na, ve ilçe merkezindeki yayalaştırılmış bölgeye sıvı el dezenfektanı yerleştirdi. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Lüleburgaz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, sıvı el dezenfektanlarının Kongre Meydanı, İstanbul Caddesi, Sokullu Mehmet Paşa Camii Külliyesi, Üçgen Park ve İş Bankası önündeki direklere montelendiğini açıkladı. El dezenfektanlarının 13 ayrı noktaya yerleştirildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kayserispor Kulübüne ceza

Kayserispor Kulübüne ceza

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
13:25
İkindi
16:44
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Celayir Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Yeni Özen Eczanesi
Pinarhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması:

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması:

Lavanta yetiştiriciliği projesi hayata geçiriliyor

Lavanta yetiştiriciliği projesi hayata geçiriliyor

14 Şubat’ta dünya evine girdiler

14 Şubat’ta dünya evine girdiler

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Babaeski’de lise inşaatı tamamlanmak üzere

Babaeski’de lise inşaatı tamamlanmak üzere

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.